QUEL CIRQUE ! MÉDIATHÈQUE DE LANTA Lanta

Lanta

QUEL CIRQUE !

MÉDIATHÈQUE DE LANTA 2 Avenue de l’Église Lanta Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 16:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Le cirque est un art à par entières, avec ses codes et ses figures. Venez les découvrir à la médiathèque de Lanta pour une animation ouvertes aux enfants, et aux parents !

Pré-festival de Cirque et Paillettes démonstration, initiation au cirque, lecture de contes sur le thème du cirque pour les enfants, ateliers créatifs, goûter participatif, et tout cela dans le jardin de la médiathèque ! .

MÉDIATHÈQUE DE LANTA 2 Avenue de l’Église Lanta 31570 Haute-Garonne Occitanie +33 9 63 21 81 87 mediatheque@lanta.fr

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English :

The circus is a whole art form, with its own codes and tricks. Come and discover them at the Lanta mediatheque for an event open to children and parents alike!

L’événement QUEL CIRQUE ! Lanta a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE