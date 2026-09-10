Quel est l’âge de la tour ?, Château de Marmande, Vellèches

Informations pratiques

Quel est l’âge de la tour ? Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Marmande Vienne

Entrée 3€, gratuit moins de 18 ans et personnes en situation de handicap. Parking à proximité avec places handicapées. Petite buvette et restauration sur place. Durée moyenne d’une visite 1h30. Départ toutes les 30 mn.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Devenez archéologue le temps d’une visite et recueillez les indices qui vous permettront de reconstituer l’histoire de cette ancienne forteresse. Observation, comparaison, déduction, un château est une archive du passé qui peut se lire comme un livre !

Au cours de cette visite, vous apprendrez de manière ludique à :

repérer les transformations,

➕ identifier les ajouts,

décrypter les traces du passé…

Château de Marmande Château de Marmande, 86230 Vellèches, France Vellèches 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33681940875 https://latourdemarmande.com Les ruines du château féodal de Marmande sont situées à la frontière de la Touraine et du Poitou. Avec ses douves, ses courtines, sa tour guette de 30 m de haut, le château de Marmande, dont la construction s’est étendue du XIe au XVIe siècle, est une des plus importantes et plus anciennes forteresses de la région. Parking à proximité. Non accessible aux cars

Devenez archéologue le temps d’une visite et recueillez les indices qui vous permettront de reconstituer l’histoire de cette ancienne forteresse. Observation, comparaison, déduction, un château est !…

©JeanDanielOuvrard