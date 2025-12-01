Quel est le sens de la vie ? Parcours Alpha Salles paroissiales du Sacré-Cœur Cholet
Quel est le sens de la vie ? Parcours Alpha Salles paroissiales du Sacré-Cœur Cholet jeudi 11 décembre 2025.
Quel est le sens de la vie ? Parcours Alpha
Salles paroissiales du Sacré-Cœur 6 rue du Sacré-Coeur Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 20:15:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
.
Salles paroissiales du Sacré-Cœur 6 rue du Sacré-Coeur Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire cholet.parcoursalpha@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Quel est le sens de la vie ? Parcours Alpha Cholet a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme du Choletais