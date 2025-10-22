Quel est l’état de l’hôpital public en Bretagne ? Avec Splann ! Café des Champs Libres Rennes

Quel est l’état de l’hôpital public en Bretagne ? Avec Splann ! Café des Champs Libres Rennes mercredi 22 octobre 2025.

Quel est l’état de l’hôpital public en Bretagne ? Avec Splann ! Café des Champs Libres Rennes Mercredi 22 octobre, 18h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Dans une nouvelle enquête, le média d’investigation breton et indépendant Splann ! décortique l’état de l’hôpital public en Bretagne.

Les journalistes **Isabelle Jarjaille** et **Caroline Trouillet** partagent les outils et résultats de leur travail d’investigation au long cours, enrichi de cartographies exclusives. Elles alertent sur une situation d’hôpitaux au bord du gouffre financier et de services d’urgences aux abois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-22T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-22T19:30:00.000+02:00

1



Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine