Quel est ton livre préféré ? Cercle de lecture jeunesse et fabrication d’un marque-page Place de la Victoire Yssingeaux

Quel est ton livre préféré ? Cercle de lecture jeunesse et fabrication d’un marque-page

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Apporte ton livre préféré pour un moment de lecture partagée ! Les adultes accompagnateurs peuvent venir avec un livre jeunesse de leur enfance. Les lectures seront suivies d’un atelier de fabrication d’un marque-page. Gratuit ouvert à tous dès 8 ans.

.

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25

English :

Bring your favorite book for a moment of shared reading! Accompanying adults are welcome to bring a children?s book from their childhood. Readings will be followed by a bookmark-making workshop. Free, open to all aged 8 and over.

German :

Bring dein Lieblingsbuch für einen gemeinsamen Lesegenuss mit! Erwachsene Begleitpersonen können ein Jugendbuch aus ihrer Kindheit mitbringen. Im Anschluss an die Lesungen findet ein Workshop zur Herstellung eines Lesezeichens statt. Kostenlos für alle ab 8 Jahren.

Italiano :

Portate con voi il vostro libro preferito per un momento di lettura condivisa! Gli adulti accompagnatori sono invitati a portare un libro per bambini della loro infanzia. Le letture saranno seguite da un laboratorio di creazione di segnalibri. Gratuito e aperto a tutti a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Traiga su libro favorito para compartir un rato de lectura Los adultos acompañantes pueden traer un libro infantil de su infancia. Después de las lecturas, habrá un taller de creación de marcapáginas. Gratuito y abierto a todos los mayores de 8 años.

L’événement Quel est ton livre préféré ? Cercle de lecture jeunesse et fabrication d’un marque-page Yssingeaux a été mis à jour le 2025-10-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire