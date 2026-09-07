Quel monde fabriquons-nous ? Le coût écologique et humain du numérique, Arifts-Ponants Rezé, Rezé

Informations pratiques

Quel monde fabriquons-nous ? Le coût écologique et humain du numérique Mardi 22 septembre, 18h30 Arifts-Ponants Rezé Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T20:30:00+02:00

Smartphones, ordinateurs, tablettes, intelligence artificielle… Le numérique est omniprésent dans nos vies. Mais quels en sont les impacts sur l’environnement et les populations ?

Fabien Lebrun, sociologue spécialiste des enjeux du numérique, propose un éclairage sur les conséquences écologiques (consommation d’énergie et d’eau, pollutions, déchets électroniques, pression sur les ressources naturelles) et humaines liées à l’exploitation minière de nos usages numériques et invite à réfléchir aux choix de société qu’ils impliquent.

Sur inscription : reze.fr

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Conférence-débat avec Fabien Lebrun, sociologue spécialiste des enjeux du numérique. numérique impact environnement ressources nature

Ville de Rezé – DR