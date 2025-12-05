Quel que soit le nom des absent·e·s | Création 2025 3T – Théâtre du troisième type Saint-Denis

Quel que soit le nom des absent·e·s | Création 2025 5 – 21 décembre 3T – Théâtre du troisième type Seine-Saint-Denis

Billetterie gérée par le lieu / Tarifs de 10 à 20 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T19:30:00 – 2025-12-05T21:00:00

Fin : 2025-12-21T19:30:00 – 2025-12-21T21:00:00

Résumé

Rituel contemporain pour rendre hommage à la présence-absence de nos disparu·e·s, Quel que soit le nom des absent·e·s est une traversée chorale, entre danse et théâtre, qui célèbre la vitalité des relations possibles avec l’invisible.

Intentions

Partition hybride écrite à partir du plateau avec et pour cinq interprètes, cinq femmes, ce spectacle questionne la possibilité de transformer le poids de notre héritage et de nous relier librement à ceux et celles qui ne sont plus. Il raconte une reconquête du vivant dans nos corps, en dialogue avec les fantômes qui y cherchent désespérément une place. Entre enquête documentaire et écriture de l’intime, Quel que soit le nom des absent·e·s est une invitation à la joie sur fond de pizzica pour défaire les nœuds sans renier les liens.

***

C’est l’histoire du mouvement et des mots qui réparent.

Qui rappellent aux vivants leur statut, leur place

C’est l’histoire de la fête qui rythme l’existence alors pourquoi pas son terme?

C’est l’histoire d’histoires qu’on bricole pour habiter les trous, les manques.

Pour écrire la fin et revenir au présent.

C’est l’histoire de femmes qui cherchent et osent se poser des questions.

C’est l’histoire de nos mères, de nos sœurs, de nos filles.

C’est l’histoire de nos silences qui portent toujours les mêmes noms.

C’est l’histoire de ceux et celles dont la vie a été marquée au fer de ces fléaux.

C’est l’histoire d’absents, d’absentes, qui avaient un nom avant le sceau du secret.

C’est l’histoire de ceux et celles qui viendront après eux, qui sont là et qui peuvent faire le pas d’après.

Alors dépose, raconte, remplis.

Nos histoires, les tiennes.

***

Distribution

✨Mise en scène – Emma Pasquer

✨ Avec Claire Besuelle, Émilie Crubezy, Silvia Di Rienzo, Garance Silve, Clémence Viandier

✨Assistanat à la mise en scène et création lumière – Lucille Vermeulen

✨Collaboration à l’écriture – Agnès Marietta

✨Scénographie – Florent Jacob

✨Création sonore – François Merlin

✨Costumes – Carole Nobiron

Partenaires

Production Cie Les EduLs

Coproduction Théâtre de l’Usine, Théâtre de Chelles, Le Vaisseau, Collectif Scènes 77

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, du théâtre le Colombier à Bagnolet, d’Anis Gras – le lieu de l’Autre, de Lilas en Scène, de l’Échangeur à Bagnolet, de la ville de Coulommiers, Théâtre à Durée Indéterminée, du Collectif 12, de DOMUS – artist residency Galatina, du département de Seine-et-Marne et du Centre culturel La Courée à Collégien.

Pour plus d’informations :

Le Site internet de la Compagnie : https://www.leseduls.fr/quel-que-soit

Carnets de bord de création & Dossier artistique : https://drive.google.com/drive/folders/1WNXzhUhfgeHDRTKw3h3KLVqs02iVLvke?usp=sharing

Compagnie Les EduLs – Emma Pasquer Théâtre Danse

Didier Monge – lalathings.com