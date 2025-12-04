QUEL STATUT JURIDIQUE CHOISIR POUR LANCER VOTRE ACTIVITE ? Agence RENNES EST Rennes Jeudi 4 décembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Vous souhaitez vous lancer en indépendant et vous hésitez sur le statut juridique ?

Vous souhaitez vous lancer en indépendant et vous hésitez sur le statut juridique ? À l’issue de ce webinar, vous repartirez avec une vision claire sur : – Les différents statuts juridiques existants – Les avantages et inconvénients de chacun – La structure la plus adaptée à votre projet et les démarches pour la lancer

Présentation du cabinet d’expertise comptable Numbr sur les statuts juridiques. Questions/réponses : session interactive où vous pourrez poser toutes vos questions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-04T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T11:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/538041

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine