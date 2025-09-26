Quel temps! Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Quel temps!

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 17:00:00

fin : 2026-04-08 17:40:00

Date(s) :

2026-04-08

Tout public

Engel&Magorrian

Non mais t’as vu ce qu’il tombe ? Oh la la, quelle chaleur, j’en peux plus ! Ce gris c’est déprimant ! Comment je m’habille ce matin ? Demandons à ce présentateur météo pas très conventionnel…

Pour préparer ses bulletins, il s’occupe des éléments météorologiques avec beaucoup de patience. Les objets qui l’entourent deviennent lune, soleil, nuage, brouillard, pluie, neige, orage… Même lorsqu’ils mettent ses nerfs à rude épreuve, il ne perd jamais son sens de l’humour. Un spectacle ludique et très visuel, une jolie expérience théâtrale.

Dans le cadre du festival Méli’môme 2026, en partenariat avec l’association Nova Villa. .

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est contact@nova-villa.com

