Quelle agriculture pour demain ? Café des Champs Libres Rennes Mercredi 1 avril, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Une agriculture plus respectueuse du vivant est-elle possible ? À quel prix ?

Croissance démographique, dérèglement climatique, dégradation des sols… Le système

alimentaire mondial est confronté à des défis majeurs, qui impliquent des changements dans les manières de cultiver. Véronique Lucas, sociologue à l’Inrae et Chantal Le Mouël, économiste à l’Inrae, à Rennes, nous éclairent.

_En lien avec Sciences Ouest n°436 (mars 2026)._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-01T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-01T19:30:00.000+02:00

1



Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

