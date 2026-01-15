Quelle biodiversité en zone post-incendie ? LPO Mostuéjouls
Quelle biodiversité en zone post-incendie ? LPO Mostuéjouls samedi 30 mai 2026.
Quelle biodiversité en zone post-incendie ? LPO
Lieu de RDV communiqué à la réservation Mostuéjouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Samedi 30 mai.
Quelle biodiversité en zone post-incendie ? (Mostuéjouls 12)
En fin d’après-midi, venez apprécier la diversité d’oiseaux à la suite de la reconquête par certains passereaux des parcelles incendiées en 2022. Nous tenterons de rechercher plus assidûment le Bruant ortolan. En soirée, nous vous ferons découvrir l’Engoulevent d’Europe.
Envoyer un SMS en premier contact.
> Jean-Luc Naudin & 06 66 57 04 42
RESERVATION OBLIGATOIRE .
Lieu de RDV communiqué à la réservation Mostuéjouls 12720 Aveyron Occitanie +33 6 66 57 04 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Quelle biodiversité en zone post-incendie ? LPO Mostuéjouls a été mis à jour le 2026-01-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)