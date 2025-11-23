Quelle chance on y est! Barzan
Quelle chance on y est! Barzan dimanche 23 novembre 2025.
Quelle chance on y est!
5 route de la Treille Barzan Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Le Comité des Fêtes est heureux de présenter un
formidable remède contre la tristesse et la morosité
avec un spectacle plein d’humour et d’audace sur un
rythme effréné !
.
5 route de la Treille Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 24 69 comitedesfetesbarzan@gmail.com
English :
The Comité des Fêtes is pleased to present a
a formidable remedy against sadness and gloom
with a show full of humor and daring, set to a frenetic
rhythm!
German :
Das Festkomitee freut sich, ein
ein wunderbares Mittel gegen Traurigkeit und Trübsal zu sein
mit einer Show voller Humor und Kühnheit auf einem
rasendem Tempo!
Italiano :
Il Comité des Fêtes è lieto di presentare un
un meraviglioso rimedio contro la tristezza e la malinconia
con uno spettacolo pieno di umorismo e di audacia a ritmo frenetico!
ritmo frenetico!
Espanol :
El Comité des Fêtes se complace en presentar un
maravilloso remedio contra la tristeza y la melancolía
con un espectáculo lleno de humor y atrevido a un frenético
¡ritmo frenético!
L’événement Quelle chance on y est! Barzan a été mis à jour le 2025-10-21 par Royan Atlantique