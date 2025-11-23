Quelle chance on y est! Barzan

5 route de la Treille Barzan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Le Comité des Fêtes est heureux de présenter un

formidable remède contre la tristesse et la morosité

avec un spectacle plein d’humour et d’audace sur un

rythme effréné !

+33 6 33 62 24 69 comitedesfetesbarzan@gmail.com

English :

The Comité des Fêtes is pleased to present a

a formidable remedy against sadness and gloom

with a show full of humor and daring, set to a frenetic

rhythm!

German :

Das Festkomitee freut sich, ein

ein wunderbares Mittel gegen Traurigkeit und Trübsal zu sein

mit einer Show voller Humor und Kühnheit auf einem

rasendem Tempo!

Italiano :

Il Comité des Fêtes è lieto di presentare un

un meraviglioso rimedio contro la tristezza e la malinconia

con uno spettacolo pieno di umorismo e di audacia a ritmo frenetico!

ritmo frenetico!

Espanol :

El Comité des Fêtes se complace en presentar un

maravilloso remedio contra la tristeza y la melancolía

con un espectáculo lleno de humor y atrevido a un frenético

¡ritmo frenético!

