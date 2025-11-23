Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Quelle chance on y est! Barzan

Quelle chance on y est! Barzan dimanche 23 novembre 2025.

Quelle chance on y est!

5 route de la Treille Barzan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23

2025-11-23

Le Comité des Fêtes est heureux de présenter un
formidable remède contre la tristesse et la morosité
avec un spectacle plein d’humour et d’audace sur un
rythme effréné !
5 route de la Treille Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 24 69  comitedesfetesbarzan@gmail.com

English :

The Comité des Fêtes is pleased to present a
a formidable remedy against sadness and gloom
with a show full of humor and daring, set to a frenetic
rhythm!

German :

Das Festkomitee freut sich, ein
ein wunderbares Mittel gegen Traurigkeit und Trübsal zu sein
mit einer Show voller Humor und Kühnheit auf einem
rasendem Tempo!

Italiano :

Il Comité des Fêtes è lieto di presentare un
un meraviglioso rimedio contro la tristezza e la malinconia
con uno spettacolo pieno di umorismo e di audacia a ritmo frenetico!
ritmo frenetico!

Espanol :

El Comité des Fêtes se complace en presentar un
maravilloso remedio contra la tristeza y la melancolía
con un espectáculo lleno de humor y atrevido a un frenético
¡ritmo frenético!

