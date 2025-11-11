Quelle connerie la guerre !

Verdun Meuse

Début : Mardi Mardi 2025-11-11 14:18:00

fin : 2025-11-11 16:00:00

2025-11-11

D’année en année nous venons dénoncer en chansons les terribles méfaits du capitalisme et de ses serviteurs. De tout temps ils ont utilisé la guerre pour régner et faire prospérer

leurs affaires.

Nous voulons rendre hommage à tous les peuples qui souffrent et sont les premières victimes de conflits qui ne sont pas les leurs.

Nous n’oublions pas non plus les victimes de la guerre de classe qui voit les plus riches s’enrichir toujours plus au détriment des conditions de vie des plus pauvres.

Cette année encore les conflits à travers le monde, en Afrique, Ukraine et surtout en Palestine ont atteint un paroxysme dans le tableau des horreurs de l’histoire humaine, notamment à Gaza.

Les mauvais jours finiront

(chorale révolutionnaire)Tout public

Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 76 83 27 72

English :

Year after year, we come to denounce in song the terrible evils of capitalism and its servants. From time immemorial, they have used war to rule and prosper

their business.

We want to pay tribute to all peoples who suffer and are the first victims of conflicts that are not their own.

Nor do we forget the victims of class warfare, which sees the richest grow ever richer at the expense of the living conditions of the poorest.

Once again this year, conflicts around the world, in Africa, Ukraine and above all Palestine, have reached a climax in the horrors of human history, notably in Gaza.

The bad days will end

(revolutionary choir)

German :

Jahr für Jahr kommen wir, um mit unseren Liedern die schrecklichen Vergehen des Kapitalismus und seiner Diener anzuprangern. Seit jeher haben sie den Krieg benutzt, um zu herrschen und zu florieren

ihre Geschäfte zu machen.

Wir wollen allen Völkern Respekt zollen, die leiden und die ersten Opfer von Konflikten sind, die nicht ihre eigenen sind.

Wir vergessen auch nicht die Opfer des Klassenkriegs, bei dem die Reichsten auf Kosten der Lebensbedingungen der Ärmsten immer reicher werden.

Auch in diesem Jahr haben die Konflikte auf der ganzen Welt, in Afrika, der Ukraine und vor allem in Palästina einen Höhepunkt in der Darstellung der Schrecken der menschlichen Geschichte erreicht, insbesondere in Gaza.

Die schlechten Tage werden enden

(Revolutionärer Chor)

Italiano :

Anno dopo anno veniamo a denunciare con un canto i terribili mali del capitalismo e dei suoi servitori. Da tempo immemorabile, essi hanno usato la guerra per regnare e prosperare

per prosperare.

Vogliamo rendere omaggio a tutti i popoli che soffrono e sono le prime vittime di conflitti che non sono loro.

Non dimentichiamo nemmeno le vittime della guerra di classe, che vede i più ricchi arricchirsi a spese delle condizioni di vita dei più poveri.

Anche quest’anno i conflitti in tutto il mondo, in Africa, in Ucraina e soprattutto in Palestina, hanno raggiunto l’apice degli orrori della storia umana, in particolare a Gaza.

I brutti giorni finiranno

(coro rivoluzionario)

Espanol :

Año tras año venimos a denunciar en canciones los terribles males del capitalismo y de sus servidores. Desde tiempos inmemoriales, han utilizado la guerra para reinar y prosperar

para prosperar.

Queremos rendir homenaje a todos los pueblos que sufren y son las primeras víctimas de conflictos que no son suyos.

Tampoco olvidamos a las víctimas de la guerra de clases, que ve cómo los más ricos se enriquecen a costa de las condiciones de vida de los más pobres.

Un año más, los conflictos en todo el mundo, en África, Ucrania y, sobre todo, Palestina, han alcanzado el punto culminante de los horrores de la historia de la humanidad, especialmente en Gaza.

Los días malos terminarán

(coro revolucionario)

