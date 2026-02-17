Quelle différence ça fait ? Salle Braun Metz

Quelle différence ça fait ?

Salle Braun 18 rue Mozart 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Sélection Festival OFF Avignon 2025

Prix du meilleur spectacle d’humour du Festival Avignon OFF 2022

Humoriste Baptiste Defrance

Mise en scène Philippe d’Avilla

Arbor’ essence production

Baptiste est invisible parmi ses pairs, pourtant on ne cesse de lui coller l’étiquette de Naïf, d’Incompris et d’Intello ! Toujours en soif d’apprendre, il partage ses visions et réflexions décalées qui lui ont souvent valu d’entendre ces mots doux Ta gueule !

Il n’est pas adapté au monde qui l’entoure, à moins que ce soit le monde qui ne soit pas adapté à lui !

Tout public à partir de 12 ansTout public

.

Salle Braun 18 rue Mozart 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival OFF Avignon 2025 selection

Prize for best comedy show at the Festival Avignon OFF 2022

Comedian: Baptiste Defrance

Director: Philippe d’Avilla

Arbor’ essence production

Baptiste is invisible among his peers, yet he’s constantly labeled naive, misunderstood and nerdy! Always eager to learn, he shares his offbeat visions and reflections, which have often earned him the kind words: Ta gueule!

He’s not adapted to the world around him, or maybe it’s the world that’s not adapted to him!

Suitable for ages 12 and up

L’événement Quelle différence ça fait ? Metz a été mis à jour le 2026-02-17 par AGENCE INSPIRE METZ