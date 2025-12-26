QUELLE DIFFÉRENCE ÇA FAIT ?, Sète

QUELLE DIFFÉRENCE ÇA FAIT ?

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-30 2026-01-31

Baptiste est invisible parmi ses pairs, pourtant on ne cesse de lui coller les étiquettes de Bizarre, de Naïf et d’Intello !

Toujours en soif d'apprendre, il partage ses visions et réflexions décalées qui lui ont souvent valu d'entendre ces doux mots Ta gueule !Il n'est pas adapté au monde qui l'entoure, à moins que ce soit le monde qui ne soit pas adapté à lui !Le saviez-vous ?Prix du meilleur spectacle d'humour au Festival Off d'Avignon 2022 par Avignon à l'unisson Prix du jury et du public aux Acteurs du rire 2024-2025 à Agen1ère partie de Gérémy Crédeville et Paul de Saint Sernin !Tout public à partir de 10 ans .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13 contact@cafetheatresete.com

English :

Baptiste is invisible among his peers, yet people keep labelling him Bizarre, Naïve and Nerd!

