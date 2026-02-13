Quelle éducation pour habiter le monde de demain ?, Maison de l’Avenir, Genève

Quelle éducation pour habiter le monde de demain ? Maison de l'Avenir Genève

Quelle éducation pour habiter le monde de demain ?, Maison de l’Avenir, Genève dimanche 15 février 2026.

Quelle éducation pour habiter le monde de demain ? Dimanche 15 février, 14h00 Maison de l’Avenir

Chapeau à la fin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-15T14:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-15T14:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:00:00+01:00

Comment accompagner nos enfants dans la transition écologique et leur donner les outils pour mieux habiter la planète de demain ? C’est la question au cœur de cet atelier, pensé comme un moment d’exploration, d’échange, de jeu et de création collective.
Au programme :
Des temps partagés entre parents et enfants pour nourrir le lien, la curiosité et l’envie d’agir ensemble.
Des moments séparés, avec des activités adaptées à chacun :

  • Les parents, guidés par Monica (Parents d’Avenir), auront l’occasion d’explorer, d’échanger et d’imaginer des pistes concrètes pour accompagner leurs enfants au quotidien.
  • Les enfants, accompagnés de Nico Flow, pourront jouer, expérimenter et s’émerveiller autour de la nature (une sortie sera prévue dans le parc des Croppettes à proximité de la salle en cas de beau temps), de la coopération et de la créativité.
  • Un temps commun parents-enfants permettra de clôre l’atelier.

L’après-midi se clôturera autour d’un goûter local et de saison, pour un moment convivial et gourmand.
En résumé :
Un temps pour se relier, s’inspirer

Maison de l’Avenir Rue fendt 1 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://parentsdavenir.ch/inscription-atelier-en-famille »}] [{« link »: « https://parentsdavenir.ch/ »}, {« link »: « https://www.nicoflow.ch/ »}]
Un atelier familial parents-enfants pour réflechir ensemble sur comment mieux habiter la planète de demain.

Monica Serlavos et Nicolas Delarose