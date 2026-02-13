Quelle éducation pour habiter le monde de demain ?, Maison de l’Avenir, Genève

Quelle éducation pour habiter le monde de demain ? Dimanche 15 février, 14h00 Maison de l’Avenir

Début : 2026-02-15T14:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T14:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:00:00+01:00

Comment accompagner nos enfants dans la transition écologique et leur donner les outils pour mieux habiter la planète de demain ? C’est la question au cœur de cet atelier, pensé comme un moment d’exploration, d’échange, de jeu et de création collective.

Au programme :

Des temps partagés entre parents et enfants pour nourrir le lien, la curiosité et l’envie d’agir ensemble.

Des moments séparés, avec des activités adaptées à chacun :

Les parents, guidés par Monica (Parents d’Avenir), auront l’occasion d’explorer, d’échanger et d’imaginer des pistes concrètes pour accompagner leurs enfants au quotidien.

Les enfants, accompagnés de Nico Flow, pourront jouer, expérimenter et s’émerveiller autour de la nature (une sortie sera prévue dans le parc des Croppettes à proximité de la salle en cas de beau temps), de la coopération et de la créativité.

Un temps commun parents-enfants permettra de clôre l’atelier.

L’après-midi se clôturera autour d’un goûter local et de saison, pour un moment convivial et gourmand.

Un temps pour se relier, s’inspirer

Maison de l'Avenir Rue fendt 1 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève

Un atelier familial parents-enfants pour réflechir ensemble sur comment mieux habiter la planète de demain.

Monica Serlavos et Nicolas Delarose