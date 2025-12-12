Quelle est ma place dans le monde ? Médiathèque Jacques Demy Nantes
Quelle est ma place dans le monde ? Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 24 janvier 2026.
Gratuit : oui Etudiant – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Dans le cadre des Nuits de la lecturePar un jeu de dessin et de découpage d’échelles géographiques, du numéro de la rue où j’habite au nom du continent où je vis, je crée une représentation spatiale toute personnelle.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/