Quelle est ma place dans le monde ? Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 17:00 –

Gratuit : oui Etudiant – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Dans le cadre des Nuits de la lecturePar un jeu de dessin et de découpage d’échelles géographiques, du numéro de la rue où j’habite au nom du continent où je vis, je crée une représentation spatiale toute personnelle.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/