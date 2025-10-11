Quelle famille (théâtre) Sazilly

4 avenue de la Gare Sazilly Indre-et-Loire

Tarif : 12 EUR

Samedi 2025-10-11

Organisé par le Lions Club de Chinon-Bourgueil au profit de Lire et Dire .

Pièce de Francis Joffo, par Le Théâtre de l’Ephémère de Saint-Avertin.

A chaque fois qu’un petit différend l’oppose à son mari, Denise a pris l’habitude de venir se réfugier chez sa soeur Michèle qui habite à deux pas…

Mais les petits différents sont de plus en plus féquents et cette fois, quand le rideau se lève et que Denise entre pour la énième fois chez Michèle, sa valise à la main, la situation est beaucoup plus grave elle lui annonce son intention de divorcer après quarante ans de mariage !

Michèle est effondrée… et lorsque son père débarque de la nièvre, les ennuis sont loin d’être finis…

Réservation par téléphone ou par mél Serge93@orange.fr

4 avenue de la Gare Sazilly 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 87 72 07 14 Serge93@orange.fr

English :

Organized by the Chinon-Bourgueil Lions Club to benefit Lire et Dire .

Play by Francis Joffo, by Le Théâtre de l’Ephémère of Saint-Avertin.

German :

Organisiert vom Lions Club Chinon-Bourgueil zugunsten von Lire et Dire .

Stück von Francis Joffo, von Le Théâtre de l’Ephémère aus Saint-Avertin.

Italiano :

Organizzato dal Lions Club Chinon-Bourgueil a favore di Lire et Dire .

Spettacolo di Francis Joffo, a cura del Théâtre de l’Ephémère di Saint-Avertin.

Espanol :

Organizado por el Club de Leones de Chinon-Bourgueil en beneficio de Lire et Dire .

Obra de Francis Joffo, a cargo de Le Théâtre de l’Ephémère de Saint-Avertin.

