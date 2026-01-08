Quelle Histoire ! Enquête sur la toile Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09
2026-02-09 2026-02-16
Venez découvrir les différents épisodes de Quelle Histoire ! Enquête sur la toile grâce à notre partenaire ARTE.
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
English :
Come and discover the different episodes of Quelle Histoire! Enquête sur la toile thanks to our partner ARTE.
