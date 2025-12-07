Quelle Histoire, enquête sur la toile- Microfolie de Saint-Aulaye

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Dimanche 7 décembre à Saint-Aulaye, Microfolie , de 15h30 à 17h00.

Quelle histoire, enquête sur la toile. Pour les adultes. Sur réservation.

Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord

05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34.

Dimanche 7 décembre à Saint-Aulaye, Microfolie , de 15h30 à 17h00.

Quelle histoire, enquête sur la toile. Pour les adultes. Sur réservation.

Cherchez un personnage perdu sur un tableau et partez sur ses traces. Investigation numérique de la cour de Versailles sous Louis XV au Berlin des années folles…

Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord

05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34 .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 41 64

English : Quelle Histoire, enquête sur la toile- Microfolie de Saint-Aulaye

Sunday, December 7, Saint-Aulaye, Microfolie , 3:30 to 5:00 pm.

Quelle histoire, investigation on the web. For adults. Reservations required.

Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord

05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34.

German : Quelle Histoire, enquête sur la toile- Microfolie de Saint-Aulaye

Sonntag, 7. Dezember in Saint-Aulaye, Microfolie , von 15:30 bis 17:00 Uhr.

Welche Geschichte, Untersuchung auf der Leinwand. Für Erwachsene. Nur mit vorheriger Reservierung.

Facebook: Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord

05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34.

Italiano :

Domenica 7 dicembre a Saint-Aulaye, Microfolie, dalle 15.30 alle 17.00.

Che storia, un’indagine sul web. Per adulti. Prenotazione obbligatoria.

Facebook: Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord

05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34.

Espanol : Quelle Histoire, enquête sur la toile- Microfolie de Saint-Aulaye

Domingo 7 de diciembre en Saint-Aulaye, Microfolie, de 15.30 a 17.00 h.

Toda una historia, una investigación en la red. Para adultos. Reserva obligatoria.

Facebook: Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord

05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34.

L’événement Quelle Histoire, enquête sur la toile- Microfolie de Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2025-11-20 par Val de Dronne