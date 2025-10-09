Quelle histoire ! Enquête sur la toile Thann

Quelle histoire ! Enquête sur la toile Thann jeudi 9 octobre 2025.

Quelle histoire ! Enquête sur la toile

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-10-09 15:00:00

fin : 2025-10-09 16:30:00

2025-10-09

Avec cette mini série documentaire d’ARTE, menez une enquête ludique et numérique sur les personnages oubliés des tableaux, révélant l’histoire sous un autre angle.

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

With this mini-documentary series from ARTE, take a fun, digital investigation into the forgotten characters in the paintings, revealing history from a different angle.

German :

Mit dieser Mini-Dokumentarserie von ARTE können Sie spielerisch und digital nach vergessenen Figuren auf Gemälden suchen und die Geschichte aus einem anderen Blickwinkel betrachten.

Italiano :

Con questa serie di mini-documentari di ARTE, potrete fare un’indagine digitale e divertente sui personaggi dimenticati dei dipinti, svelando la storia da un’angolazione diversa.

Espanol :

Con esta serie de minidocumentales de ARTE, emprenda una divertida investigación digital sobre los personajes olvidados de los cuadros, revelando la historia desde un ángulo diferente.

