Quelle nature ! Jeu de piste et chasse aux oeufs Terrier du Pont Chatenet

Quelle nature ! Jeu de piste et chasse aux oeufs

Terrier du Pont Place Léotine Chatenet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Venez célébrer la beauté de la nature à travers des activités ludiques et éducatives.

.

Terrier du Pont Place Léotine Chatenet 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 24 88 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate the beauty of nature through fun and educational activities.

L’événement Quelle nature ! Jeu de piste et chasse aux oeufs Chatenet a été mis à jour le 2026-03-06 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge