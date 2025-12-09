Quelle place pour l’Europe dans l’occupation et l’exploration internationale de l’espace ? Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris

Les modalités d’occupation de l’espace par les différents acteurs publics et privés se sont profondément transformées. Les constellations commerciales de satellites représentent l’élément le plus nouveau par le nombre de satellites concernés (plusieurs milliers), l’existence d’orbites particulières et surtout le fait qu’elles appartiennent à des acteurs privés. Les programmes d’installation de bases sur la Lune et d’exploration plus lointaine s’inscrivent aussi dans un cadre renouvelé par rapport à la « course à la Lune » des années 1960.

Enfin, un nouveau récit sur la géopolitique de l’espace s’impose, mettant en avant la rivalité croissante entre deux acteurs : les États-Unis et la Chine.

Dans ce contexte, quelle est la place tenue par l’Europe ? Quelles sont ses ambitions et les éléments clefs de sa politique compte tenu de caractéristiques atypiques liées à son type d’organisation mais aussi de ses capacités scientifiques, technologiques et industrielles réelles ?

Au travers de l’étude du cas européen, ce sera aussi toute la diversité des types de politiques spatiales et de conception de la puissance qui seront évoqués dans une approche comparative.

La bibliothèque accueille Isabelle Sourbès-Verger (géographe, directrice de recherche émérite au CNRS), pour une conférence.

Cet évènement est organisé dans le cadre de l’année thématique Espace 2025 de la bibliothèque Sainte-Geneviève.

Le mardi 09 décembre 2025

de 18h30 à 20h00

Bibliothèque Sainte-Geneviève 10, place du Panthéon 75005 Paris

