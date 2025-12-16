Quelle postérité pour les écrivains et intellectuels collaborateurs ? Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Les années d’Occupation ont offert à de nombreux écrivains et intellectuels l’occasion d’affirmer avec force leurs convictions politiques et esthétiques. Certains ont profité de cette période pour, en toute impunité, mettre leur plume au service de la Collaboration, déversant les pires anathèmes contre les Juifs, les communistes et la Résistance gaulliste. Quelle fut l’influence de ces écrivains et intellectuels sous le régime de Vichy ? Et quelle est aujourd’hui leur postérité ? Nos deux invités reviendront sur ces enjeux et quelques figures intellectuelles emblématiques de cette période.

En présence d’Olivier Cariguel, historien, et de Tristan Rouquet, chargé d’appui scientifique au musée de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne.

Animée par Eduardo Castillo.

RÉSERVER

Autre rencontre ce jour-là (Auschwitz : la force des témoignages) Dimanche 25 janvier à 14h



En présence d’Alexandre Bande, historien, de Roger Fajnzylberg, fils d’Alter Fajnzylberg, résistant, déporté, membre des Sonderkommandos à Auschwitz, et d’Alban Perrin, coordinateur de la formation au Mémorial de la Shoah. Animée par Eduardo Castillo

Navette Paris – Drancy proposée le dimanche 25 janvier : 13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Dans le cadre de la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité.

Le dimanche 25 janvier 2026

de 16h15 à 17h15

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-25T17:15:00+01:00

fin : 2026-01-25T18:15:00+01:00

Date(s) : 2026-01-25T16:15:00+02:00_2026-01-25T17:15:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

+33142774472 https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial