Quelles agricultures pour demain ? La Fabulerie Marseille 1er Arrondissement

Quelles agricultures pour demain ?

Samedi 29 novembre 2025 de 16h30 à 19h. La Fabulerie 10 Bd Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 16:30:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Nourrir le monde ? Cette expression, longtemps instrumentalisée pour justifier le recours massif aux intrants chimiques doit être retournée dans son sens profond.

Nourrir ne se limite pas ainsi à produire de la nourriture c’est à la fois faire vivre, alimenter les corps, mais aussi insuffler des idées, des récits, des visions.

Cela suppose bien plus que de l’abondance calorique il s’agit de nourrir avec du sens, du soin, du vivant, des savoirs situés, des gestes justes et des idées fécondes.







Conférence et apéro Mundi avec Eve Fouilleux, chercheure en science politique, et François Léger, ingénieur agronome.







Les pesticides sont un des éléments clefs du système alimentaire actuel. Dans les débats publics qui entourent leur usage, les modèles alternatifs telle l’agroécologie sont bien souvent assignés à une niche, ou réduits à des substitutions de produits. Ces alternatives sont rarement présentées comme une possibilité pour changer de modèle de production.







Pourtant, nous dit François Léger, ces techniques culturales respectueuses du vivant existent et montrent leur efficience, y compris à grande échelle. Eve Fouilleux explique quant à elle combien le rôle des politiques publiques est crucial en matière agricole, leurs orientations comme leurs applications tant au niveau national qu’international.







Les agricultures de demain sauront-t-elles dépasser l’hubris consumériste qui nous fait maltraiter la nature y compris l’espèce humaine ? Des systèmes agricoles et alimentaires reposant sur des modes de production différents sont-ils envisageables ? Quels verrouillages économiques et politiques empêchent la mise en œuvre à grande échelle de ces alternatives ? .

La Fabulerie 10 Bd Garibaldi Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Feeding the world? This expression, long used to justify the massive use of chemical inputs, needs to be turned on its head.

German :

Die Welt ernähren? Dieser Ausdruck, der lange Zeit instrumentalisiert wurde, um den massiven Einsatz von chemischen Hilfsmitteln zu rechtfertigen, muss in seiner tieferen Bedeutung umgedreht werden.

Italiano :

Nutrire il mondo? Questa espressione, che è stata a lungo utilizzata per giustificare l’uso massiccio di input chimici, deve essere capovolta.

Espanol :

¿Alimentar al mundo? Esta expresión, que durante mucho tiempo se ha utilizado para justificar el uso masivo de insumos químicos, necesita una vuelta de tuerca.

L’événement Quelles agricultures pour demain ? Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille