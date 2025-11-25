Quelle(s) réponse(s) pénale(s) pour les violences faites aux femmes ? Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans

Quelle(s) réponse(s) pénale(s) pour les violences faites aux femmes ?

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 18:00:00

fin : 2025-11-25 19:00:00

Date(s) :

2025-11-25

Cette conférence, animée par Jean-Marie Brigant, profite de la Journée internationale pour l’élimination des violence à l’égard des femmes ce 25 novembre pour s’interroger sur sur les réponses pénales apportées par le législateur depuis la loi du 4 avril 2026.

Jean-Marie Brigant est maître de conférences, spécialisé en droit privé et sciences criminelles à l’université du Mans.

Une double exposition prêtée par le Planning familial sur le harcèlement de rue (réalisée par Juliette Lancel) et sur le consentement et les violences (réalisée par le collectif ToutSEXplique) est visible dans le hall de la Bibliothèque universitaire jusqu’au 26 novembre.

Entrée libre pour tous les publics. .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Quelle(s) réponse(s) pénale(s) pour les violences faites aux femmes ? Le Mans a été mis à jour le 2025-11-17 par CDT72