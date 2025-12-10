Quelles sont les origines du chaos dans une société ? HEC Alumni Paris Lundi 15 décembre, 14h30 sur inscription

Quelles sont les origines du chaos dans une société ? Par HEC Alumni

Cercle de réflexion

le lundi 15 décembre 2025 à 14h30

Par Daniel Haumont

Qu’en pensez-vous?

en présentiel à l’Asso, ou en ligne

Olivier FANNIUS, administrateur du Cercle de réflexion

Début : 2025-12-15T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-15T17:00:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris