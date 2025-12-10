Quelles sont les origines du chaos dans une société ? HEC Alumni Paris
Chers amis, bonjour!
Nous sommes heureux de vous convier à la réunion de notre
Cercle de réflexion
le lundi 15 décembre 2025 à 14h30
« Quelles sont les origines du chaos dans une société ?
La France d’aujourd’hui est évidemment concernée,
mais pas seulement elle, et pas seulement aujourd’hui. »
Par Daniel Haumont
Qu’en pensez-vous?
en présentiel à l’Asso, ou en ligne
(Pour les inscrits vous pouvez voir le lien en haut de la page)
Très amicalement,
Olivier FANNIUS, administrateur du Cercle de réflexion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-15T14:30:00.000+01:00
Fin : 2025-12-15T17:00:00.000+01:00
