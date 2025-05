« Quelles vies ! » One Man Show de Tim Solac – Salle des fêtes La Celle-sur-Loire, 24 mai 2025 20:30, La Celle-sur-Loire.

« Quelles vies ! » One Man Show de Tim Solac Salle des fêtes La Celle-sur-Loire

2025-05-24 20:30:00

Ce spectacle est une expérience à la fois divertissante et émouvante. À travers une série de numéros de danse, de sketchs humoristiques et de récits personnels, l’artiste nous invite à plonger dans son univers singulier. Du rire aux larmes, Tim Solac captive son public avec des performances qui allient virtuosité technique et sensibilité artistique. Soirée sur réservation. .

