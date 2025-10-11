Quelque part il y a tant de bruit Les écuries, pole culturel Lorge Caen

Avec Chêne et chien, roman en vers autobiographique, Raymond Queneau propose une œuvre intime, une langue riche, rimée et sonore, un voyage poétique qui invite à se questionner sur notre être au monde.

L’homme meurtri se rend à Passy

il se déshabille entièrement

et pose son cœur sur le divan.

Il fait là plus ample connaissance avec le basson

cet inconscient intense et farceur

qui joue à l’ombre de ses pensées.

Raymond plonge dans Queneau

Queneau plonge dans le giron de ses enfers.

Alerte aux rêves, aux divagations, à la question.

Ma vie, qu’est-ce que j’en connaissais ?

Et ta vie, toi, qu’est-ce que tu en connais ?

La Jachère fleurie

Heidi Varin • interprétation

Bruno Godard • basson & composition

Emmanuelle Chapuis • mise en scène

Marie Hardy • création lumière .

Les écuries, pole culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Quelque part il y a tant de bruit

With Chêne et chien, a novel in autobiographical verse, Raymond Queneau offers an intimate work, a rich, rhyming, sonorous language, a poetic journey that invites us to question our being in the world.

German : Quelque part il y a tant de bruit

Mit Chêne et chien, einem autobiografischen Versroman, legt Raymond Queneau ein intimes Werk vor, eine reiche, gereimte und klangvolle Sprache, eine poetische Reise, die dazu einlädt, unser Sein in der Welt zu hinterfragen.

Italiano :

Con Chêne et chien, romanzo in versi autobiografico, Raymond Queneau offre un’opera intima, un linguaggio ricco, in rima e sonoro, un viaggio poetico che ci invita a interrogarci sul nostro essere nel mondo.

Espanol :

Con Chêne et chien, novela en verso autobiográfica, Raymond Queneau nos ofrece una obra intimista, un lenguaje rico, rimado y sonoro, un viaje poético que nos invita a interrogarnos sobre nuestro ser en el mundo.

