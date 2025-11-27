Quelques choses de Chloé Zamboni Atelier de Paris / CDCN Paris

Quelques choses de Chloé Zamboni Atelier de Paris / CDCN Paris jeudi 27 novembre 2025.

Tels des chercheurs immergés dans un laboratoire sonorisé, trois protagonistes considèrent des objets du quotidien comme les sujets d’une attention précieuse et ludique, précise et aimante. Dans cette partition pour trois corps et une myriade de petites choses, tout est transformation : une assiette glissante devient voilier, un mot se répète jusqu’à se vider littéralement de son sens, un geste anodin s’amplifie en danse… En une explosion de trouvailles, les interprètes s’amusent à redécouvrir, sonder, investir la profondeur du banal, multipliant les expériences et situations, célébrant la beauté d’un mot, la charge mémorielle d’un geste, le fracas de l’inaudible ou la chair d’un objet. Peu à peu, un monde se recompose, chorégraphié, une archéologie poétique des qualités des choses, un monde à la Francis Ponge.

bord de plateau le 28 novembre

premières – création 2025

trio

durée : 50 minutes

avec Danse Dense #lefestival

Qu’évoque cette conjugaison plurielle de l’invariable quelque chose ? Entre inventaire dansé, jeu de société sonore et théâtre d’objets, un art de déranger doucement l’ordre du monde pour mieux le recomposer.

Du jeudi 27 novembre 2025 au vendredi 28 novembre 2025 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

payant

De 10 à 20 euros.

Public jeunes et adultes.

Atelier de Paris / CDCN 2, route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

