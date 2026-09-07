Informations pratiques

« Quelques femmes bulles » : ciné-chanté Samedi 19 septembre, 19h30 Café Le Saumur Paris

Réservation gratuite sur hello asso, places limitées à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:45:00+02:00

« Quelques Femmes Bulles, ciné chanté » à Belleville

Focus sur les 70 ans du Planning Familial

« Quelques Femmes Bulles, ciné chanté » revient cette année pour les journées européennes du Matrimoine dans le quartier de Belleville. Sur le thème « matrimoine en péril », nous célèbrerons cette année le planning familial qui fête ses 70 ans !

Quelques Femmes Bulles est une forme de « ciné-chanté » participatif imaginé par l’association Couleur de Temps autour d’une émission de variétés féministe télévisée des années 1970 réalisée par Marion Sarraut et unique émission de variété écrite et présentée par Agnès Varda pour Antenne 2.

Ce ciné spectacle est une proposition hybride qui mêle :

* Projection de l’émission originale de 1978, « Quelques femmes bulles », une émission de variétés féministe diffusé sur Antenne 2 en janvier 1978, écrite et présentée par par Agnès Varda (tiré des archives de l’INA) ;

* Chants choraux participatifs, où le public est invité à chanter sur la chanson « Ni cocotte, ni popotte » avec une chanteuse.

Sous la forme conviviale du cabaret, avec échanges avec le public et rencontres, il est pensé pour être accessible à un public familial.

Vous pourrez y découvrir un ensemble de livres et notamment le coffret livre DVD « T’aurais pas une adresse » qui comporte le film réalisé par les femmes du MLAC de Gennevilliers en 1977.

Café Le Saumur 10, rue de Belleville, 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/couleur-de-temps/evenements/quelques-femmes-bulles-cine-chante »}] Bistrot populaire de l’Est parisien, il s’inscrit dans l’histoire vivante et métissée du quartier de Belleville. Métro Belleville, ligne 2

Bus station Belleville, 20

Quelques Femmes Bulles, ciné chanté à Belleville

© Silas Ramos / Sophie Dolivet / Couleur de Temps / avec l’aimable autorisation de l’INA