Quelques grains de magie… Bibliothèque André Malraux Paris samedi 13 décembre 2025.

Pour poursuivre notre fil conducteur des illusions comme grand jeu auquel nos sens sont pris, voici un spectacle de magie !!!!

Quel est l’art du magicien ou du prestidigitateur ? Celui de produire des illusions grâce à une agilité finement entraînée.

Un spectacle de surprenants numéros de close-up concocté pour vous par Julien Beck.

Un spectacle de Julien Beck pour épater vos yeux et vos neurones.

Le samedi 13 décembre 2025

de 15h30 à 16h30

gratuit

Tout public à partir de 5 ans. Entrée libre. Réservation conseillée au 01 45 44 53 85 En section jeunesse.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

début : 2025-12-13T16:30:00+01:00

fin : 2025-12-13T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T15:30:00+02:00_2025-12-13T16:30:00+02:00

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

