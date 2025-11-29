« Quelques histoires pleines d’ espoir » par la conteuse Claire Péricard Bibliothèque Aimé Césaire Paris

« Quelques histoires pleines d’ espoir » par la conteuse Claire Péricard Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 29 novembre 2025.

Des animaux chassés de chez eux, des humains toujours envieux, où est l’ espoir?

Heureusement, la bienveillance, la solidarité, la découverte de l’ autre l’ emportent sur le rejet, la peur et

l’ adversité. Et pour finir avec légèreté, une randonnée à laquelle sont invité.es à participer petits et

grands !

Le festival annuel de la Cimade, Migrant’ scène, se tient du 15 novembre au 7 décembre 2025 aura pour thème » TISSONS DEMAIN – Place aux alternatives, Place à l’ altérité «

Pour en savoir plus sur le Festival Migrantscene

Migrant’scène c’est :

Trois semaines de rencontres, d’échanges et de convivialité, des centaines d’ événements pluridisciplinaires (théâtre, danse, cinéma, conte, musique, ateliers, débats, expositions) partout dans l’ hexagone et Outre- Mer.

Ce festival festif est une formidable opportunité de sensibiliser et de lutter contre les préjugés envers les personnes étrangères qui remet à l’honneur l’hospitalité comme fondement de notre société et de notre rapport à l’autre quel qu’il soit.

En savoir plus sur la Cimade : La Cimade – La Cimade

A l’occasion du festival Migrant’scène organisée par la Cimade, nous accueillons Claire Péricard qui viendra nous conter « quelques histoires pleines d’espoir »

Le samedi 29 novembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public. A partir de 5 ans.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr