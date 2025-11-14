Quelques maux d’amour Compiègne
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise
Début : 2025-11-14 20:00:00
Auteur Nicolas Taffin
Genre Comédie
Succès retour pour cette comédie tendre et explosive !
Après la parution de son premier roman, Tom Suterball a connu la fortune et la gloire.
Mais depuis, c’est la page blanche…
Pour tenter de retrouver l’inspiration et échapper à la pression de son éditeur, il décide de s’enfermer dans un hôtel.
Mais l’arrivée de Jeanne, une femme de ménage au caractère bien trempé et à la répartie dévastatrice, va semer la pagaille dans sa chambre et dans sa vie.
Lui, le solitaire cynique et égocentrique s’attendait à tout… sauf à elle. Et quand Tom découvre, qu’en plus, Jeanne a des TOC, forcément rien ne va plus. Il voulait du calme. Il va être servi !
L’auteur de la pièce délirante « Pas d’panique, c’est la police ! » revient avec une comédie romantique explosive où l’amour doit parfois frapper 3 fois à la porte avant qu’on lui ouvre… 20 .
