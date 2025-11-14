Quelques maux d’amour Compiègne

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20

20

Tarif adulte

Date et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-16

Auteur Nicolas Taffin

Genre Comédie

Succès retour pour cette comédie tendre et explosive !

Après la parution de son premier roman, Tom Suterball a connu la fortune et la gloire.

Mais depuis, c’est la page blanche…

Pour tenter de retrouver l’inspiration et échapper à la pression de son éditeur, il décide de s’enfermer dans un hôtel.

Mais l’arrivée de Jeanne, une femme de ménage au caractère bien trempé et à la répartie dévastatrice, va semer la pagaille dans sa chambre et dans sa vie.

Lui, le solitaire cynique et égocentrique s’attendait à tout… sauf à elle. Et quand Tom découvre, qu’en plus, Jeanne a des TOC, forcément rien ne va plus. Il voulait du calme. Il va être servi !

L’auteur de la pièce délirante « Pas d’panique, c’est la police ! » revient avec une comédie romantique explosive où l’amour doit parfois frapper 3 fois à la porte avant qu’on lui ouvre… 20 .

+33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

