Quelques mots dans l’air Théâtre du Ruban Vert Aix-en-Provence

Quelques mots dans l’air

Dimanche 9 novembre 2025 de 15h à 16h15. Théâtre du Ruban Vert 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16.5 – 16.5 – 21.5 EUR

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09 16:15:00

2025-11-09

Poésie, chanson et improvisation.

Une voix, une guitare, et des mots libres qui errent pour écrire du regard une histoire dans les airs… .

Théâtre du Ruban Vert 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 02 39 58 aluce.asso@gmail.com

English :

Poetry, song and improvisation.

German :

Poesie, Gesang und Improvisation.

Italiano :

Poesia, canto e improvvisazione.

Espanol :

Poesía, canto e improvisación.

