Quelques mots dans l’air Théâtre du Ruban Vert Aix-en-Provence

Dimanche 9 novembre 2025 de 15h à 16h15. Théâtre du Ruban Vert 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 16.5 – 16.5 – 21.5 EUR
Début : 2025-11-09 15:00:00
2025-11-09
Poésie, chanson et improvisation.
Une voix, une guitare, et des mots libres qui errent pour écrire du regard une histoire dans les airs… .
Théâtre du Ruban Vert 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 02 39 58 aluce.asso@gmail.com
English :
Poetry, song and improvisation.
German :
Poesie, Gesang und Improvisation.
Italiano :
Poesia, canto e improvvisazione.
Espanol :
Poesía, canto e improvisación.
