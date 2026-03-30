Quelques notes de piano Salle Ève Ruggieri Panazol

Quelques notes de piano

Salle Ève Ruggieri Rue de la Beausserie Panazol Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

À l’occasion des journées portes ouvertes du Conservatoire de Panazol, vous pourrez à un récital de piano, mené par les élèves des différentes classes.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Salle Ève Ruggieri Rue de la Beausserie Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 91

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English : Quelques notes de piano

L’événement Quelques notes de piano Panazol a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Limoges Métropole