Quelques notes de piano Salle Ève Ruggieri Panazol
Quelques notes de piano Salle Ève Ruggieri Panazol mardi 31 mars 2026.
Quelques notes de piano
Salle Ève Ruggieri Rue de la Beausserie Panazol Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
À l’occasion des journées portes ouvertes du Conservatoire de Panazol, vous pourrez à un récital de piano, mené par les élèves des différentes classes.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Salle Ève Ruggieri Rue de la Beausserie Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 47 91
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English : Quelques notes de piano
L’événement Quelques notes de piano Panazol a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Limoges Métropole
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