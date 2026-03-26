Quelques notes sur la liberté ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Quelques notes sur la liberté

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 19h30. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le film Dans un décor débarrassé de tout artifice de scène, le compositeur et interprète multi-instrumentiste Michel Portal, invente, écoute, écrit et joue de sa seule langue la musique.

Même derrière la musique la plus apparemment libre, il y a énormément de travail…

Dans ce film, tout est joué, improvisé, et composé en direct, devant la caméra. Un film permet de montrer sans expliquer, c’était la chose appropriée pour représenter une

abstraction telle que cette liberté permise par la musique. explique Benjamin Delattre, le

réalisateur.



Notre espace d’accueil La Forge , permettra de prolonger la rencontre en présence du réalisateur, qui aura pu présenter le film en amont puis, à l’issue, répondre aux questions des

spectateurs dans le cadre convivial de notre espace.



Un film de Benjamin Delattre avec Michel Portal . En présence du réalisateur.



Biographie

L’itinéraire de Michel Portal défie constamment l’académisme s’il est vrai qu’il obtint en 1959 le premier prix de clarinette du Conservatoire de Paris, le premier du Jubilé suisse (1963) et celui du concours international de musique de Budapest (1965), il a pratiqué dès l’enfance les musiques populaires de son Pays basque. Les années 1960 le voient parcourir toutes les provinces de l’univers musical, au sens le plus large, il vit le métier du musicien, dans son prosaïsme et sa diversité. Mais il participe aussi aux orchestres de jazz, pour jouer les

musiques de Pierre Michelot, Jef Gilson, Jean-Luc Ponty, Ivan Jullien ou André Hodeir…

Parallèlement, il s’implique dans le free jazz dès que ce courant s’exprime sur la scène française, et s’affirme, comme l’interprète indispensable aux compositeurs contemporains, qui

trouvent dans l’étonnante étendue de ses modes de jeu et dans son intelligence musicale le médiateur idéal sur ce difficile instrument qu’est la clarinette.



Programmation Le Petit Duc, en collaboration avec l’Institut de l’image, avec le soutien de la Ville d’Aix-en-Provence. Un film produit par Sophie Faudel -Mélisande films .

ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The film: In a setting stripped of all stage artifice, multi-instrumentalist composer and performer Michel Portal invents, listens, writes and plays in his only language: music.

L’événement Quelques notes sur la liberté Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence