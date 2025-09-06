Quelqu’un Espace Dantza Pau
Quelqu’un Espace Dantza Pau samedi 6 septembre 2025.
Quelqu’un
Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
« Chercher quelqu’un », « rencontrer quelqu’un », « être quelqu’un », « avoir quelqu’un à qui parler »… Tous les personnages de cette pièce ont « quelqu’un » à inviter à la table de leurs espoirs, de leurs angoisses et de leurs délires.
Mais quelqu’un n’est pas n’importe qui, et les risques sont grands que chacun se retrouve sans … personne. .
Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 70 60 34
English : Quelqu’un
German : Quelqu’un
Italiano :
Espanol : Quelqu’un
L’événement Quelqu’un Pau a été mis à jour le 2025-08-12 par OT Pau