Quels adultes pour s’occuper des enfants placés ? Vie du citoyen Rennes Vendredi 27 mars, 15h45 Ille-et-Vilaine

Que veut dire « faire famille » pour des enfants placés ?

Comment se construisent les liens, les histoires et les appartenances ? Adoption, placement, dispositifs : qu’est-ce qui protège, qu’est-ce qui fragilise ? Une rencontre pour faire entendre des voix et penser la famille autrement. Avec **Aude Kerivel**, sociologue, et le témoignage d’une personne concernée.

_“Nous sommes **Mathilde, Elsa et Agathe**, trois étudiantes de l’**EHESP** réunies par l’envie d’explorer les questions liées à l’enfance et la jeunesse. Nous croisons nos regards à partir de nos expériences : éducation et enseignement, philosophie, éducation populaire et protection de l’enfance_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T15:45:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T16:30:00.000+01:00

1



Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

