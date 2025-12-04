Quels choix d’investissement dans un contexte de forte instabilité ? AXA Gestion Privée Paris Jeudi 4 décembre, 18h30 sur inscription

Chers camarades,

La situation géopolitique a fait émerger ces dernières années (avec un net renforcement depuis janvier 2024) une nouvelle et complexe instabilité à laquelle nous n’étions plus habitués. Dans le même temps, c’est notre propre pays qui connaît un contexte politique incertain et inédit depuis le début de la Ve République.

Ce nouvel environnement nous amène à réfléchir, ajuster ou éventuellement revoir notre stratégie patrimoniale. Dès lors se pose la question : comment effectuer des choix pertinents et avec quel accompagnement expert ?

Pour traiter ce sujet brûlant d’actualité, nous aurons le privilège d’être reçus le jeudi 4 décembre dans les locaux d’AXA Gestion Privée par Mathilde Letrange (Ingénieure Patrimonial) et Laura Realo (Conseillère en Gestion de Fortune) qui nous partageront leurs conseils et répondront à nos questions.

La présentation et la séance de Q&A se poursuivront autour d’un moment convivial et de networking.

Intéressés par les sujets de gestion de patrimoine ? Troublés par le contexte de forte instabilité actuelle et sur les réponses adéquates à y apporter ?

Venez nous rejoindre le 4 décembre pour une soirée avec AXA Gestion Privée qui s’annonce passionnante.

Au plaisir de t’y retrouver,

Le Bureau HEC IDF Ouest

NB : attention : la séance débutera à 18h30 précise (la fermeture des locaux ayant lieu à 21h)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-04T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T21:00:00.000+01:00

AXA Gestion Privée 74 rue de la Victoire 75009 PARIS Quartier de la Chaussée-d’Antin Paris 75009 Paris