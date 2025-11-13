« Quels enjeux pour la nature en ville? » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

« Quels enjeux pour la nature en ville? » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch jeudi 13 novembre 2025.

« Quels enjeux pour la nature en ville? »

Jeudi 13 novembre 2025.

A 19h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance sont des conférences scientifiques accessibles à tous. Organisées par la ville d’Allauch, en collaboration avec Marc Bartoli. Conférences adaptées pour le grand public et les enfants à partir de 8 ans.

Cette conférence est animée par Jean-Baptiste Guy Doctorant en écologie (LPED-UMR 151, IRD / Aix-Marseille Université) et Magali Deschamps Cottin Maître de conférences en écologie (LPED UMR 151, Aix- Marseille Université).

La biodiversité en ville subsiste par la présence de différents Espaces à Caractère Naturel (ECN), notamment à travers les friches et les parcs.

Nous vous présenterons les premiers résultats d’une recherche multicritère portant sur ces ECN au sein de la ville de Marseille, en s’appuyant sur l’analyse de plusieurs groupes bioindicateurs les papillons, les escargots et les punaises. Nous aborderons également au travers du cas concret du Parc Urbain des Papillons (PUP) comment l’aménagement et la gestion peuvent favoriser cette biodiversité urbaine. .

Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance are scientific conferences open to all. Organized by the town of Allauch, in collaboration with Marc Bartoli. Conferences adapted for the general public and children aged 8 and over.

German :

Die Rendez-vous des sentiers de la connaissance sind wissenschaftliche Vorträge, die für alle zugänglich sind. Sie werden von der Stadt Allauch in Zusammenarbeit mit Marc Bartoli organisiert. Die Vorträge sind für die breite Öffentlichkeit und für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

Italiano :

I rendez-vous des sentiers de la connaissance sono conferenze scientifiche aperte a tutti. Organizzate dalla città di Allauch, in collaborazione con Marc Bartoli. Queste conferenze sono adatte al grande pubblico e ai bambini a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance son conferencias científicas abiertas a todos. Organizadas por la ciudad de Allauch, en colaboración con Marc Bartoli. Estas conferencias están dirigidas al público en general y a los niños a partir de 8 años.

L’événement « Quels enjeux pour la nature en ville? » Allauch a été mis à jour le 2025-08-25 par Maison du Tourisme d’Allauch