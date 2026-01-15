Quels gestes adopter lorsque mon enfant se blesse ? Rue de Mounsempés Saint-Vincent-de-Tyrosse
Quels gestes adopter lorsque mon enfant se blesse ? Rue de Mounsempés Saint-Vincent-de-Tyrosse jeudi 5 février 2026.
Quels gestes adopter lorsque mon enfant se blesse ?
Rue de Mounsempés Crèche municipale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Quels gestes adopter lorsque mon enfant se blesse ?
Tout savoir en cas de chute, coup/bosse, brûlure, intoxication, piqûre, étouffement…
Intervention de l’association Sud Ouest Secourisme. .
Rue de Mounsempés Crèche municipale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 09 51 escaleinfo@cc-macs.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quels gestes adopter lorsque mon enfant se blesse ?
What should I do if my child hurts himself?
L’événement Quels gestes adopter lorsque mon enfant se blesse ? Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-01-12 par OTI LAS