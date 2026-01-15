Quels gestes adopter lorsque mon enfant se blesse ? Rue de Mounsempés Saint-Vincent-de-Tyrosse

Quels gestes adopter lorsque mon enfant se blesse ?

Rue de Mounsempés Crèche municipale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Quels gestes adopter lorsque mon enfant se blesse ?

Tout savoir en cas de chute, coup/bosse, brûlure, intoxication, piqûre, étouffement…

Intervention de l’association Sud Ouest Secourisme. .

Rue de Mounsempés Crèche municipale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 09 51 escaleinfo@cc-macs.org

English : Quels gestes adopter lorsque mon enfant se blesse ?

What should I do if my child hurts himself?

