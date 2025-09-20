Quels sont les enjeux dans la restauration des Monuments Historiques à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Résidence Préfectorale Saint-Pierre

Place limitées, à préciser : réservation MH

Un monument historique est un immeuble (bâti ou non bâti : parc, jardin, grotte…) ou un objet mobilier (meuble ou immeuble par destination) recevant un statut juridique particulier destiné à le protéger pour son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique afin qu’il soit conservé, restauré et mis en valeur.

Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de l’intérêt patrimonial d’un bien. Cette protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et la collectivité nationale au regard de sa conservation et de sa transmission aux générations à venir.

Xavier de Saint-Chamas de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC Bretagne) sera accompagné de sa collègue Rosiane de Lizarraga de la Mission aux Affaires Culturelles à Saint-Pierre et Miquelon (MAC SPM) pour ce temps d’échanges relatif au patrimoine architectural protégé à Saint-Pierre, l’île-aux-Marins et sur la commune de Miquelon-Langlade.

Résidence Préfectorale Rue Albert Briand 97500 Saint-Pierre 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 05.08.41.10.10. [{« type »: « email », « value »: « reservation-rpc@spm975.gouv.fr »}] Le bâtiment fut construit vers 1885. Il servait de logement à l’administration du service de l’inscription maritime. Depuis 1934, cet hôtel est resté demeure gubernationale puis préfectorale. En 1941 et 1942, elle a hébergé durant plusieurs mois l’amiral Muselier, le capitaine de vaisseau Héron de Villefosse, puis M. Alain Savary. Le Président de la République Charles de Gaulle y a séjourné lors de sa visite à Saint-Pierre le 20 juillet 1967. Il fut complètement rénové en 1957. Accès libre uniquement pour les journées européennes du patrimoine

Échanges en compagnie de Xavier de Saint-Chamas – Conservateur régional des Monuments Historiques, à la Résidence Préfectorale.

