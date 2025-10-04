Quels sont les secrets des tortues marines ? Musée de Bretagne Rennes

gratuit

Lentes… peut-être, intelligentes… à n’en pas douter ! David Grémillet, océanographe, nous dévoile le secret de longévité des tortues.

Les tortues marines, menacées d’extinction aujourd’hui, ont pourtant résisté aux dinosaures, aux requins et aux crocodiles marins. Elles peuplent nos océans depuis 250 millions d’années. L’océanographe **David Grémillet** explique les incroyables performances physiques et la formidable intelligence de ces animaux marins extraordinaires.

Une Chouette conférence animée par Jessie Magana, autrice de livres pour la jeunesse.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine