Qu’en est-il de l’héritage alternatif de la house ? Table ronde avec Technopol La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles Paris

Née au début des années 1980 au sein, entre autres, du fameux club de Chicago The Warehouse, d’où elle tiendrait d’ailleurs son nom, la house music s’est répandue dans le monde entier en quelques années. Portée au départ par les communautés gays et afro-américaines de la ville, et, succédant à la disco era des clubs, ce genre musical électronique ultra-dansant constitue une véritable révolution musicale du XXème siècle. Ce sont des artistes comme Jesse Saunders, Fast Eddie, Marshall Jefferson, Chip E. ou encore Adonis, pour ne citer qu’eux, qui sont aujourd’hui considérés comme les pionniers de la house.

Vite déclinée en sous-genres au fil des années : de la house minimale à la tech house en passant par l’acid house ou par la progressive house, elle a également contribué à la naissance de la French Touch. Ce mouvement, incarné par des artistes comme Étienne de Crécy, Daft Punk, Boombass, Philippe Zdar, Alex Gopher ou encore DJ Falcon, a fait explosé la house quitte à la rendre commerciale au début des années 2000. Rapidement, elle est passée de bande sonore des communautés gays afro-américaines à « musique de blancs » comme on l’entend souvent.

Alors que reste-t-il aujourd’hui de son héritage underground ? Comment la nouvelle scène rend-elle hommage à ses racines subversives, ancrées dans ce qui était considéré comme une culture en marge ? Comment s’approprie-t-elle ces sonorités tout en les réinventant, en les modernisant ? C’est l’heure de l’état des lieux.

avec @lumagmusic, @itsnaajet, @thomas_pru (@pontneufrecords) et @marion_smrcl (@tsugimag) à la modération

Le 22 avril de 19h à 21h

Hall de La Machine du Moulin Rouge – Entrée par Le Bar à Bulles au 4bis Cité Véron

gratuit sur inscription en suivant le lien en bio

Retrouvez le talk sur l’héritage alternatif de la house organisé par Technopol ce mercredi 22 avril 2026 à La Machine.

Le mercredi 22 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Gratuit sur inscription en suivant le lien.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-22T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-23T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-22T19:00:00+02:00_2026-04-22T21:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles 4 Cité Véron 75018 4 Cité VéronParis

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