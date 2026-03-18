Quentin Bignebat Photos Animalières des Landes

Office de Tourisme 4place Jean Moulin Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-04-20

Venez découvrir la très belle exposition de Quentin Bignebat, photographe naturaliste passionné depuis son plus jeune âge par la faune sauvage des campagnes qui l’entourent.

Pendant 3 semaines, l’Office de Tourisme vous invite à plonger dans son regard sensible sur la nature.

Venez découvrir la très belle exposition de Quentin Bignebat, photographe naturaliste passionné depuis son plus jeune âge par la faune sauvage des campagnes qui l’entourent.

Pendant 3 semaines, l’Office de Tourisme vous invite à plonger dans son regard sensible sur la nature à travers une série de photographies captivantes.

✨ Petit plus à ne pas manquer

Rencontrez Quentin mercredi 22 avril de 17h à 18h30 pour un moment d’échange autour de son travail, de sa passion et de ses expériences sur le terrain. Bien plus qu’une exposition, c’est une véritable rencontre humaine qui vous attend.

La rencontre se terminera par le verre de l’amitié, pour prolonger ce moment convivial. .

Office de Tourisme 4place Jean Moulin Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

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English : Quentin Bignebat Photos Animalières des Landes

Come and discover the beautiful exhibition by Quentin Bignebat, a naturalist photographer who has been fascinated by the wildlife of the countryside around him ever since he was a child.

? For 3 weeks, the Tourist Office invites you to immerse yourself in his sensitive view of nature.

L’événement Quentin Bignebat Photos Animalières des Landes Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Morcenx