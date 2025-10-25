Quentin Braine Quintet en concert au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris

Nourri entre autres par l’influence des guitaristes Jonathan Kreisberg et David Gilmore, c’est à travers ses voyages transcontinentaux seul à vélo qu’il puise l’inspiration : des expérience extrêmes et fondatrices qui irriguent aujourd’hui la plupart de ses compositions. Son univers mêle finesse rythmique et sens mélodique au service d’un répertoire qui parle autant au corps qu’à l’esprit.

Durant le confinement en 2020, il co-fonde Jeenko, un projet nu-jazz innovant qui réunit plus de 80 artistes sur Instagram lors d’une jam virtuelle, sur une série d’instrumentations originales. Il accompagne aujourd’hui le trompettiste Daoud et au sein de son trio et de son quintet, Quentin Braine nous livre un jazz des grands espaces, spirituel, un face à face avec la puissance de la nature qui nous ramène avec humilité à nos parcours faits de chutes et de rebonds.

Quentin Braine : batterie

Charles-Eric Moreau : saxophones

Marc Nègre : guitare

Killian Rebreyend : piano

Romain Delorme : contrebasse

Dans le cadre du Festival JAZZ SUR SEINE 2025.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Quentin Braine est un batteur et compositeur aux influences jazz et hip-hop, à la Drummers Collective School of Music de New-York.

En parallèle d’une riche carrière de sideman sans barrières, aux côtés de Mathis Haug, Emma Lamadji ou encore Nicolas Gardel, ce batteur globe trotteur s’inscrit aujourd’hui comme une voix singulière du jazz contemporain.

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/