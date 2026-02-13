Quentin Buffier SOLO MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac

Quentin Buffier SOLO

MONLEON-MAGNOAC Chapelle des Pénitents Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 20:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Guitariste-compositeur, Quentin BUFFIER débute le piano avant de devenir multi instrumentiste. Il se passionne pour le flamenco. Ce projet solo est un terrain d’expérimentation musicale où se croisent ses influences multiples flamenco, musique classique, jazz, métal, életro, pop… Armé de sa guitare acoustique il compose une oeuvre qui échappe aux catégories. Chaque pièce s’invente entre structure et liberté, comme un théâtre sonore en perpétuelle transformation.

Participation libre

Chapelle des Pénitents .

MONLEON-MAGNOAC Chapelle des Pénitents Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 40 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guitarist-composer Quentin BUFFIER began playing the piano before becoming a multi-instrumentalist. He is passionate about flamenco. This solo project is a field of musical experimentation where his multiple influences cross paths: flamenco, classical music, jazz, metal, életro, pop… Armed with his acoustic guitar, he composes a body of work that eludes categorization. Each piece is invented between structure and freedom, like a sound theater in perpetual transformation.

L’événement Quentin Buffier SOLO Monléon-Magnoac a été mis à jour le 2026-02-13 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65