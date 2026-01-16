Quentin Dujardin 4tet feat. Manu Katché Les Petites Gouttes Paris

Produit par Lee Townsend (Bill Frisell), ce nouvel album « Saison Orange » est dédié à cette guitare si discrète dont les cordes nylon dessinent des espaces infinis. Peindre des paysages reste en effet une addiction pour Quentin Dujardin. Sa traversée dans l’exploration de l’instrument reflète son goût inchangé pour l’aventure. L’artiste cultive ce goût du risque pour ré-inventer son propre univers musical, aussi pour fuir l’encombrement d’être catalogué.

« Saison Orange » marque un tournant dans la discographie du guitariste qui dénonce cette « cinquième saison »: celle dont la nature se pare entre l’hiver et le printemps ; celle de ces champs pesticidés autour de son village et rendus orangés sous l’effet de l’homme pour assurer l’illusion d’une meilleure survie.

« Au-delà de l’écriture, des arrangements et du jeu, c’est l’émotion qui prime dans ce moment partagé. Une musique libre & solaire » (Jazz Magazine)

« Il y a les guitaristes qui remplissent et les guitaristes qui aérent. Quentin Dujardin appartient à la seconde catégorie. » (Telerama)

« Un univers musical de toute beauté qui flirte entre minimalisme et virtuosité. A découvrir ! » (Manu Katché)

Quentin Dujardin revient sur scène avec de nouvelles mélodies imparables et une énergie de feu portée par des musiciens que l’on ne présente plus : Didier Laloy, Nicolas Fiszman & Manu Katché.

Le mercredi 18 février 2026

de 20h30 à 22h30

payant

26 euros.

Tout public.

Les Petites Gouttes 2 Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

