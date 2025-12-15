Quentin et Jérémie la lanterne Élancourt

Quentin et Jérémie 19 et 20 janvier 2026 la lanterne Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-19T10:00:00+01:00 – 2026-01-19T11:30:00+01:00

Fin : 2026-01-20T14:00:00+01:00 – 2026-01-20T15:30:00+01:00

La pièce suit la trajectoire scolaire de Quentin et Jérémie, deux pré-adolescents de 11 ans qui entrent au collège. Les deux garçons ne sont pas si différents ; ils voudraient tous les deux être populaires et aimés de leurs pairs. Mais Jérémie se saisit d’une mini maladresse de Quentin pour prendre l’ascendant sur lui et se valoriser à ses dépends. Ainsi, assez vite, Quentin va se retrouver harcelé par la classe menée par Jérémie.

Texte et mise en scène Yeelem JAPPAIN

